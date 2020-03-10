Метеорит в небе над Петербургом попал на видео
Космический объект на секунду озарил небо на северо-западе от города и исчез, полностью сгорев в атмосфере.
© Видео: Михаил Тимошатов, ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб, VK © Фото: Михаил Тимошатов, ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб, VK
В небе над Санкт-Петербургом пронесся метеорит. Космическое тело заметили в момент падения в районе участка кольцевой автодороги от Пулковского шоссе к Дачному проспекту.
Болид находился в кадре чуть более секунды, после чего ярко вспыхнул и сгорел в атмосфере. Некоторым очевидцам удалось запечатлеть объект на видео. Сейчас любительские ролики распространяются в социальных сетях.
В комментариях к ним пользователи делятся своими впечатлениями. Некоторые предположили, что метеорит падал северо-западнее города на Неве, возможно над Финляндией.