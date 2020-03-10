ЦБ анонсировал ряд послаблений из-за коронавируса

ЦБ вводит для финансовых организаций временные регуляторные послабления на фоне распространения коронавирусной инфекции. Об этом говорится в сообщении регулятора.

«Центральный банк Российской Федерации напоминает кредитным организациям о тех возможностях, которые уже имеются в рамках текущего регулирования. Есть возможность не соблюдать надбавку поддержания достаточности капитала и надбавку за системную значимость. В соответствии с механизмом действия данных инструментов это лишь ограничивает распределение прибыли кредитных организаций», - проинформировали в сообщении.

Банк России введет низкий коэффициент риска в размере 70% для номинированных в рублях кредитных требований к организациям, которые производят лекарства и изделия медицинской техники на период до 30 сентября 2020 года.

Также у кредитных организаций появится возможность до 30 сентября 2020 года не ухудшать оценки финансового положения заемщика из отраслей туризма и транспорта для целей формирования резервов под потери, если изменения финансового положения заемщика вызваны распространением коронавируса.