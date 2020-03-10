На открытии торгов на Московской бирже курс доллара вырос до 72,60 рублей

На открытии торгов на Московской бирже курс доллара вырос на четыре рубля и три копейки - до 72,60 рублей. Курс евро вырос на пять рублей и 21 копейку и составил 82,72 рубля за одну единицу европейской валюты.

Доллар и евро подорожали вслед за обвалом нефтяных котировок, что стало следствием срыва сделки ОПЕК+, участники которой не смогли договориться о сокращении добычи нефти. Мировые биржи на это отреагировали синхронным обвалом.

Соглашение ОПЕК+ было заключено в начале 2017 года. Его условия неоднократно менялись, а договор продлевался. Однако 6 марта министры ОПЕК и тех стран, которые не входят в картель, включая Россию, Казахстан и Азербайджан, не смогли договориться о новых условиях.

Так, Москва не согласилась на предложение дополнительно сократить производство из-за эпидемии коронавируса, который значительно ударил по мировой экономике. Текущее соглашение перестанет действовать с 1 апреля 2020 года.