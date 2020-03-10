«Исключено»: в Совфеде отреагировали на требование США внести в СНВ-3 новейшие образцы вооружения

Россия не обязана вносить в новый Договор о стратегических наступательных вооружениях (СНВ-3) новые системы вооружения. Подобное предложение со стороны Госдепа США исключено и не подлежит обсуждению. С таким заявлением выступил глава международного комитета Совета Федерации Константин Косачев.

Ранее в США озвучили перечень российского оружия, которое по их мнению должно входить в СНВ-3. В числе прочих, Госдеп указал вооруженный ядерным оружием подводный аппарат на ядерной тяге «Посейдон», крылатую ракету на ядерной тяге с ядерным вооружением и баллистическую ракету воздушного базирования.

«В заявлении Госдепа, насколько я могу судить, перечисляются все возможные виды нового российского оружия, в том числе находящиеся в стадии разработки и не принятые на вооружение. Такого рода ограничения, распространяемые на ведущиеся, но незавершенные НИОКР, будь то российские или американские, в принципе исключены и не подлежат обсуждению ни сейчас, ни в будущем», - приводит слова Косачева Радио Sputnik.

Договор СНВ-3 между Москвой и Вашингтоном вступил в законную силу 5 февраля 2011 года и предусматривал поэтапное сокращение ядерных арсеналов двух государств. Россия неоднократно призывала власти Соединенных Штатов сесть за стол переговоров и обсудить вопрос продления договора СНВ-3, срок которого истекает в феврале 2021 года.