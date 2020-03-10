ФРГ и Следственный комитет РФ установили контакт по делу экс-нациста Оберлендера

В ФРГ установили контакт со Следственным комитетом России по делу бывшего нациста Гельмута Оберлендера. В феврале российская сторона обратилась к правительству Канады с запросом на материалы 96-летнего экс-переводчика нацистского подразделения, действовавшего в годы Великой Отечественной войны на юге СССР. В настоящий момент налажен обмен имеющейся о нем информации с центральным управлением по расследованию преступлений национал-социализма в Людвигсбурге.

Немец, рожденный на Украине, Оберлендер является фигурантом нескольких резонансных дел, в числе которых убийство 214 детдомовцев в Ейске. Мужчина значится в списке десяти самых разыскиваемых еще не умерших нацистских преступников.

«Я знаю, что Следственный комитет России работает над этим делом. Как центральное управление, мы находимся в контакте с СК - не только по этому делу, но и по другим темам», - цитирует РИА Новости слова замглавы управления и старшего прокурора Томаса Вилла.

Старший прокурор подчеркнул, что обмен информацией между ведомствами уже производится и будет производиться далее.

Сам Оберлендер при этом неплохо выглядит для своего возраста, но жалуется на здоровье, потерял слух и зрение. Канада ранее лишила его гражданства. В настоящий момент Оберлендер находится в одном из депортационных центров Онтарио. Процесс экстрадиции начат, но в какой стране будет осуществляться судопроизводство, еще не ясно.