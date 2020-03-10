У главы минкульта Франции обнаружили коронавирус

У главы французского минкульта Франка Риестера диагностировали коронавирусную инфекцию COVID-19. Об этом сообщает France Info, ссылаясь на представителя ведомства.

В публикации отмечается, что тест на опасное заболевание был сделан после проявления симптомов заражения. Сейчас Риестер находится в изоляции в своей квартире в Париже и чувствует себя хорошо.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон сообщил, что власти страны в ближайшее могут объявить о начале эпидемии заболевания, вызываемого коронавирусной инфекцией COVID-19.