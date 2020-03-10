«В пределах прогноза»: Новак рассказал о переговорах по ОПЕК+

Министр энергетики Александр Новак рассказал об итогах переговоров министров стран ОПЕК+ на совещании по экономическим вопросам, которое провел 9 марта премьер-министр Михаил Мишустин.

По словам Новака, российская сторона предлагала продлить соглашение о сокращении добычи на действующих условиях, как минимум до конца II квартала, чтобы лучше разобраться в ситуации и проанализировать влияние вспышки коронавируса на мировую экономику и спрос на нефть.

«Несмотря на это, партнерами по ОПЕК было принято решение о наращивании добычи нефти и борьбе за долю рынка», - сказал Новак.

Глава Минэнерго добавил, что текущая ситуация на нефтяном рынке находится в пределах прогноза, сценарий выхода из соглашения по ограничению добычи заранее прорабатывался.

В понедельник, 9 марта, мировые цены на нефть рухнули почти на 30%. Панику в сырьевом секторе вызвал выход России из сделки ОПЕК+. Заседание Организации стран-экспортеров нефти состоялось накануне, и его участники не смогли договориться о дальнейшем сокращении добычи углеводородов.