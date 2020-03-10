ВОЗ: более 70% заболевших коронавирусом в Китае вылечились

Свыше 70% заболевших коронавирусной инфекцией COVID-19 в Китае полностью выздоровели. Соответствующее заявление сделал глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус.

«Из 80 тысяч случаев в Китае свыше 70% выздоровели от нового коронавируса», - приводит РИА Новости его слова.

Руководитель ВОЗ уточнил, что это более 58,6 тысяч человек. Также он привел статистику по Китаю, согласно которой смертность от COVID-19 в этой стране на 20% выше у людей старше 80 лет.