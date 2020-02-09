Посольство РФ выразило соболезнования родным погибших при стрельбе в Таиланде

Посольство России в Бангкоке выразило соболезнования родным и близким погибших при стрельбе на северо-востоке Таиланда.

«Мы выражаем глубочайшие и искренние соболезнования родным и близким погибших в результате ужасной стрельбы в Накхонратчасиме. Наши сердца с народом Таиланда», - сказано в сообщении дипмиссии в Facebook.

Также Посольство пожелало скорейшего выздоровления всем пострадавшим.

Напомним, что 8 февраля Чакрапант Тхомма, военнослужащий армии Таиланда застрелил своего командира и двух человек в военном лагере, угнал автомобиль и уехал. По дороге к городу Накхонратчасиме он обстреливал людей, а после зашел в ТЦ «Терминал-21» и открыл огонь по посетителям торгового центра. По словам премьера Таиланда, мотивом преступления стал конфликт с сослуживцами на бытовой почве из-за продажи дома.

По последней информации, погибли 27 человек, в том числе один полицейский и сам преступник, который был ликвидирован в ходе спецоперации. 57 человек получили ранения.

Дипломатическое представительство ранее сообщало, что россиян среди пострадавших при стрельбе нет. Отмечалось, что ЧП произошло далеко от туристических районов страны.