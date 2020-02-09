Джеки Чан пообещал миллион юаней создателю вакцины от коронавируса

Китайский и американский актер Джеки Чан пообещал денежное вознаграждение в размере миллиона юаней, что составляет 143 тысячи долларов человеку или организации, которые создадут вакцину от коронавируса.

«Я не хочу видеть пустые улицы, которые должны процветать. Я не хочу видеть грустных людей, которым следовало бы наслаждаться жизнью», - передает слова 65-летнему Джеки Чана New Straits Times Online.

По его словам, предложение может ускорить появление препарата. Джеки Чан также жертвует средства на защитную одежду и медицинские маски для Китая.

На данный момент запись на Weibo получила более 53 000 лайков и положительных отзывов. Некоторые пользователи предложили инициатору поднять награду в 10 раз.

По последним данным, число жертв нового типа коронавируса в Китае выросло до 811 человек, более 37,1 тысячи считаются зараженными. В Китае проходят испытания препарата российского производства «Триазавирин» для борьбы с коронавирусом.

Вспышка коронавируса впервые зафиксирована в китайском Ухане в конце декабря прошлого года. Помимо Китая, случаи заболевания выявлены более чем в 20 странах. Всемирная организация здравоохранения признала вспышку коронавируса чрезвычайной ситуацией международного значения.