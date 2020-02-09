Россия и КНДР отмечают 20-летие Договора о дружбе

Россия и КНДР отмечают 20-летие с момента подписания Договора о дружбе, добрососедстве и сотрудничестве между странами. 9 февраля 2000 года в Пхеньяне министры внешнеполитических ведомств двух стран Игорь Иванов и Пэк Нам Сун поставили свои подписи под документом.

«Договор заложил основу для развития отношений между двумя соседними государствами в новый исторический период, дал старт двусторонним связям во многих областях и при этом обеспечил преемственность глубоких традиций добрососедства и взаимной приязни народов России и КНДР», - сказано в сообщении дипмиссии в Facebook.

Запись сопровождают архивные фотографии и сам текст Договора.