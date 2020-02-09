Премьер Таиланда назвал мотив преступления военнослужащего

Премьер-министр Таиланда генерал Прают Чан-Оча озвучил мотив военного, открывшего стрельбу по людям 8 февраля на улицах и в ТЦ «Терминал-21».

«Мотивом военного был конфликт с сослуживцами на бытовой почве из-за продажи дома», - передает слова премьера Thai PBS News.

Также он назвал точное количество погибших в результате стрельбы - 27 человек, включая полицейского, ранения получили 57 невинных людей.

Напомним, что 8 февраля военнослужащий армии Таиланда застрелил своего командира и двух человек в военном лагере, угнал автомобиль и уехал. По дороге к городу Накхонратчасиме он обстреливал людей, а после зашел в ТЦ «Терминал-21» и открыл огонь по посетителям торгового центра.

Полиция Таиланда позже ликвидировала стрелка Чакрапанта Тхомма, скрывавшегося в подвале торгового центра.