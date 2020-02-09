Груда металлолома: в ДТП под Иркутском погибли три человека

Грузовик Scania и легковой автомобиль Toyota Camry столкнулись на трассе Р-255 «Сибирь» в Черемховском районе Иркутской области, в результате чего погибли три человека - водитель седана и пассажиры.

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Авария произошла около 09.00 по местному времени (04.00 по московскому) в районе деревни Субботина. На месте работают сотрудники полиции и экстренных служб, выясняют обстоятельства трагедии, рассказал «Звезде» старший инспектор по особым поручениям отдела ИОС ГУ МВД России по Иркутской области Игорь Медведев.