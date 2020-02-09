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Сгоревшие дома, машины: как выглядит село в Казахстане после массовой драки

Ирина Егорова
06:27 09.02.2020
В результате беспорядков погибли восемь человек, пострадали около 40, в том числе два сотрудника полиции.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"

Сгоревшие жилые дома и магазины, поврежденные легковушки и грузовики - последствия массовой драки, которая произошла 7 февраля на улицах села Масанчи Кордайского района Жамбылской области в Казахстане. Беспорядки унесли жизни восьмерых человек, еще 40 человек пострадали, в том числе два сотрудника полиции. Около 50 были задержаны.

Хулиганы стреляли из охотничьих ружей, выбивали камнями стекла, поджигали дома, и снимали происходящее на видео, выкладывая в Сеть, что привело к эскалации конфликта: к 70 изначально начавшим драку присоединились еще около 300 человек из соседних населенных пунктов.

По словам МВД Казахстана Ерлана Тургумбаева, были повреждены более 30 домов, 15 магазинов и 23 машины. 

Министр информации и общественного развития республики Даурен Абаев заявил журналистам, что причиной массовой драки стал бытовой конфликт.
О групповой драке на юге страны проинформирован президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев. По его поручению создана правительственная комиссия во главе с заместителем премьер-министра Бердибеком Сапарбаевым. По его словам, в настоящее время ситуация находится под контролем Нацгвардии и полиции. 

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