Сгоревшие дома, машины: как выглядит село в Казахстане после массовой драки

Сгоревшие жилые дома и магазины, поврежденные легковушки и грузовики - последствия массовой драки, которая произошла 7 февраля на улицах села Масанчи Кордайского района Жамбылской области в Казахстане. Беспорядки унесли жизни восьмерых человек, еще 40 человек пострадали, в том числе два сотрудника полиции. Около 50 были задержаны.

Хулиганы стреляли из охотничьих ружей, выбивали камнями стекла, поджигали дома, и снимали происходящее на видео, выкладывая в Сеть, что привело к эскалации конфликта: к 70 изначально начавшим драку присоединились еще около 300 человек из соседних населенных пунктов.

По словам МВД Казахстана Ерлана Тургумбаева, были повреждены более 30 домов, 15 магазинов и 23 машины.

Министр информации и общественного развития республики Даурен Абаев заявил журналистам, что причиной массовой драки стал бытовой конфликт.

О групповой драке на юге страны проинформирован президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев. По его поручению создана правительственная комиссия во главе с заместителем премьер-министра Бердибеком Сапарбаевым. По его словам, в настоящее время ситуация находится под контролем Нацгвардии и полиции.