Нашествие: тысячи летучих мышей обрушились на город в Австралии
Люди живут в настоящем страхе и лишний раз стараются не выходить из дома.
© Видео: A Current Affair, Twitter © Фото: ACurrentAffair9, Twitter
В австралийском городе Ингем началось настоящее нашествие фруктовых летучих мышей, которые держат в страхе жителей и туристов. Видео с места событий было опубликовано в Twitter A Current Affair.
На кадрах представлен настоящий фильм ужасов - огромные стаи летучих мышей заполонили небо, спят на деревьях, проводах и даже домах. В городе воцарился настоящий хаос, особенно от их писка, который никогда не умолкает.
Отмечается, что люди перестали без веской необходимости выходить на улицу и стали жаловаться на грязь и неприятный запах.