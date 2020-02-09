Нашествие: тысячи летучих мышей обрушились на город в Австралии

В австралийском городе Ингем началось настоящее нашествие фруктовых летучих мышей, которые держат в страхе жителей и туристов. Видео с места событий было опубликовано в Twitter A Current Affair.

На кадрах представлен настоящий фильм ужасов - огромные стаи летучих мышей заполонили небо, спят на деревьях, проводах и даже домах. В городе воцарился настоящий хаос, особенно от их писка, который никогда не умолкает.

Отмечается, что люди перестали без веской необходимости выходить на улицу и стали жаловаться на грязь и неприятный запах.