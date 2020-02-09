Полиция ликвидировала таиландского стрелка, убившего 25 человек

Полиция Таиланда ликвидировала военнослужащего капрала Чакрапант Тхомма, убившего 25 человек во время стрельбы в торговом центре. По данным местного государственного телеканала Thai PBS, все это время 32-летний мужчина находился в подвале здания.

Ранее сообщалось, что злоумышленник держит заложников, однако, пишет Reuters со ссылкой на сотрудника полиции, эта информация не подтвердилась. Перед ликвидацией стрелка правоохранители нашли и вывели из здания еще девять гражданских.

В субботу военнослужащий армии Таиланда застрелил своего командира и двух человек в военном лагере, угнал автомобиль и уехал. По дороге к городу Накхонратчасиме, он обстреливал людей, а после зашел в ТЦ «Терминал-21» и открыл огонь по посетителям торгового центра.

По последним данным, жертвами трагедии стали 25 человек, включая полицейского, пострадали 63.