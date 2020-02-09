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Самолет МЧС РФ доставил гумпомощь в Китае

Светлана Головина
05:03 09.02.2020
В ее составе медицинские препараты и средства индивидуальной защиты для борьбы с коронавирусом.
Самолет МЧС РФ доставил гумпомощь в Китае
© Фото: mchs.gov.ru

В воскресенье, 9 февраля, специальный самолет МЧС России Ил-76 прибыл в Китай с гуманитарной помощью для борьбы с коронаврусом.

«Он доставил 183 кубометра гуманитарного груза - медицинские препараты и средства индивидуальной защиты», - рассказали в ведомстве.

Гуманитарный груз в КНР был сформирован по поручению Владимира Путина и правительства России.

Вспышка нового типа коронавируса 2019-nCoV была зафиксирована в конце 2019 года в китайском Ухане, после чего начала стремительно рспространяться на территории других стран. По решению ВОЗ, вспышка инфекции была признана чрезвычайной ситуацией международного масштаба.

Общее число инфицированных в Китае достигло 37,1 тысячи, умерли 811 человек. Об этом в воскресенье сообщил на своем сайте Государственный комитет по вопросам гигиены и здравоохранения КНР.

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