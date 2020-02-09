Врач объяснил, как правильно компенсировать дефицит сна

Ночной недосып можно компенсировать непродолжительным сном днем при условии, если его продолжительность не более 60 минут, сообщил президент Российского общества сомнологов, профессор Роман Бузунов.

Он подчеркнул, что дневной сон должен быть именно днем, а не вечером и не становиться заменой ночному.

Однако, работающим в ночные смены, стоит ложиться спать сразу после возвращения домой и не более чем на 3-4 часа.