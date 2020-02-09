Врач объяснил, как правильно компенсировать дефицит сна
По его мнению, ночной сон можно восполнить днем, однако стоит знать меру.
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Ночной недосып можно компенсировать непродолжительным сном днем при условии, если его продолжительность не более 60 минут, сообщил президент Российского общества сомнологов, профессор Роман Бузунов.
Он подчеркнул, что дневной сон должен быть именно днем, а не вечером и не становиться заменой ночному.
Однако, работающим в ночные смены, стоит ложиться спать сразу после возвращения домой и не более чем на 3-4 часа.
«Это позволит отложить приход сонливости до вечера и ночной сон не будет перебит», - сказал сомнолог aif.ru.