Названы самые безопасные места при крушении самолета

По мнению экспертов, повысить безопасность на борту самолета возможно, если правильно выбрать посадочное место.

Согласно исследованиям, наиболее безопасными являются места в хвостовой части лайнера - вероятность гибели в катастрофе составляет 32%, в передней - 38%, в центральной части оказался самый высокий риск смертности - 39%.

В качестве аргумента о безопасности мест сзади были приведены данные анализа 65 авиакатастроф, проведенного порталом Aviation Safety Network, согласно которым, безопасность этих кресел подтверждается более чем в половине случаев.

Помимо этого, необходимо тщательно подобрать одежду и обувь.

Рекомендуется остановить выбор на натуральных, а не синтетических материалах, чтобы одежда была не слишком свободной и в тоже время не сковывала движения. В качестве наиболее удобной и практичной обуви для полета, эксперты считают кроссовки.

Также они советуют не снимать обувь на борту, так как в случае эвакуации вы потеряете на это много времени одевая ее, в ином случае, есть риск поранить ноги, пишет Daily Star.