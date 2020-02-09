США прорабатывают предложение Путина о саммите «пятерки» СБ ООН

Предложение Владимира Путина о встрече лидеров постоянных стран-участниц Совета безопасности ООН взято Соединенными Штатами на проработку, сообщил посол РФ в США Анатолий Антонов.

По его словам, конструктивное обсуждение встречи будет возможным после того, как на данную инициативу отреагируют все пять глав государств.

«Было бы правильнее дождаться реакции всех лидеров стран "пятерки", и уже затем приступать к организационным деталям, включая согласование с партнерами места и даты встречи», - сказал Антонов РИА Новости.

На Всемирном форуме памяти Холокоста в Иерусалиме президент России выступил с предложением провести саммит по мировым проблемам с участием Китая, США, Франции и Великобритании. Путин уточнил, встречу можно провести «в любой точке мира».

В свою очередь Организация объединенных наций уже поддержала эту идею.