Посольство РФ: Норвегия нарушает обязательства по Шпицбергену

Российское посольство в Осло заявило, что Норвегия нарушает обязательства по Договору о Шпицбергене. Текст заявления был опубликован на странице посольства в Facebook.

Уточняется, что причиной этому стали «накопившиеся проблемы».

«Из-за фактического игнорирования наших озабоченностей , министру иностранных дел России Сергею Лаврову пришлось направить соответствующее послание министру иностранных дел Норвегии Ине Эриксен Серейде», - говорится в сообщении.

По словам посольства, вопросы российской стороны «носят практический характер» и не направлены на то, чтобы поставить под вопрос норвежский суверенитет, но следует помнить, что архипелаг получен Осло на условиях, прописанных в договоре 1920 года.

«Вынесение на раунды по распределению лицензий на разработку нефтегазовых ресурсов континентального шельфа участков, расположенных в пределах действия Договора о Шпицбергене 1920 года, как нарушающее обязательства», - поясняется в заявлении.

В результате таких ограничительных мер, российские компании фактически лишены возможности участвовать в подаче заявок на некоторые перспективные участки, тоже самое складывается в ситуации и в сфере добычи минеральных ресурсов.

В посольстве призвали Осло к конструктивным переговорам для разрешения сложившейся ситуации.