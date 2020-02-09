Прыжок с парашютом с балкона многоэтажки в Петербурге сняли на видео

Житель Санкт-Петербурга прыгнул с парашютом с балкона новостройки. Видео опасного трюка, снятого очевидцем из соседнего дома, было опубликовано в «Вконтакте».

На кадрах видно, как экстремал на балконе верхнего этажа готовится к прыжку, а через мгновение он делает шаг в «бездну». Свободный полет длился всего пару секунд, после чего его парашют благополучно раскрылся, и он приземлился на детскую площадку.

В результате опасного трюка никто не пострадал.

Незадолго до этого, два жителя Красноярска прыгнули с парашютом с балкона 24 этажа.