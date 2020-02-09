Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Прыжок с парашютом с балкона многоэтажки в Петербурге сняли на видео

Светлана Головина
02:45 09.02.2020
Спустя несколько секунд экстремал благополучно приземлился во дворе.
© Видео: Девяткино online, Вконтакте © Фото: Девяткино online, Вконтакте

Житель Санкт-Петербурга прыгнул с парашютом с балкона новостройки. Видео опасного трюка, снятого очевидцем из соседнего дома, было опубликовано в «Вконтакте».

На кадрах видно, как экстремал на балконе верхнего этажа готовится к прыжку, а через мгновение он делает шаг в «бездну». Свободный полет длился всего пару секунд, после чего его парашют благополучно раскрылся, и он  приземлился на детскую площадку.

В результате опасного трюка никто не пострадал.

Незадолго до этого, два жителя Красноярска прыгнули с парашютом с балкона 24 этажа.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Вас заинтересует
Главные новости
Дата02.02.2020, 22:43
Россия приостанавливает движение поездов в Китай
Дата09.02.2020, 01:05
Главная икона ВС РФ прибыла в базу подводных сил Северного флота
Дата08.02.2020, 22:33
Женская сборная России по теннису вышла в финальную часть Кубка Федерации
Дата13.11.2019, 12:35
«Русские Витязи» получили новейшие Су-35: фоторепортаж
Дата08.02.2020, 08:48
Новые гаубицы «Коалиция-СВ» запустят в серийное производство
Дата08.02.2020, 18:20
Пропуск в счастливое время: особенности советского детства
Экспертное мнение и аналитика
Спецпроекты
Технологии завтрашнего дня: как укрепляется обороноспособность России
«Остров Матуа»
2017: Год экологии в России
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Форум «Армия-2018»
Проверь себя: Национальное бюро кредитных историй призывает россиян следить за своей финансовой репутацией
МАКС 2017
Главный военно-морской парад по случаю Дня ВМФ 2017
Выбор редакции
Выбор редакции
03:13 В стране и мире
США прорабатывают предложение Путина о саммите «пятерки» СБ ООН
02:45 В стране и мире
Видео
Прыжок с парашютом с балкона многоэтажки в Петербурге сняли на видео
02:07 В стране и мире
Посольство РФ: Норвегия нарушает обязательства по Шпицбергену
01:29 В стране и мире
Скончался звезда сериала «Стар Трек» и «Титаник»
01:05 Армия
Видео
Главная икона ВС РФ прибыла в базу подводных сил Северного флота
События дня
События дня
Вспышка коронавируса в Китае
Новое правительство РФ
Изменения в Конституцию
«Дорога памяти»
Ситуация в Сирии
Конфликт в Донбассе
Популярное
Популярное
Видео
Поезд на скорости протаранил выехавший на пути фургон и протащил его за собой: видео
Видео
Онколог назвал продукт, провоцирующий рак
Видео
Мощный столп воды вырвался на высоту 15 метров в Японии: видео
Видео
В массовой драке на юге Казахстана погибли восемь человек
Выборг преткновения: как Петербург не стал шведским городом
Названы вакансии с зарплатой до 800 тысяч рублей
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164, г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail: news@zvezdamedia.ru
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Необходимо включить куки (Cookies) в настройках вашего браузера. Мы используем cookies, чтобы обеспечить вам лучшее взаимодействие с нашим сайтом, в частности это просмотр видео к новостям, новых программ и прямого эфира телеканала «Звезда». Наш сайт использует cookies в том числе и от сторонних ресурсов, чтобы предоставить наиболее релевантную вам рекламную информацию. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies.
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.