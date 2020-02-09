Вывели из-под удара: видео посадки и взлета пассажирского Airbus на авиабазе Хмеймим

Трагедии с многочисленными человеческими жертвами чудом удалось избежать в Сирии 6 февраля. В момент авианалета Израиля, когда сирийские средства противовоздушной обороны вели огонь с использованием ракетных комплексов, пассажирский лайнер сирийских авиалиний Airbus-320 заходил на посадку в международный аэропорт Дамаска.

Исключительно благодаря оперативным действиям диспетчеров аэропорта и автоматизированной системе управления воздушным движением пассажирский лайнер удалось увести из зоны зенитного огня и успешно посадить на российской базе в Хмеймиме.

В Минобороны РФ раскрыли поминутную хронологию произошедшего. Также в распоряжении «Звезды» появились видеозаписи с камер, расположенных на авиабазе, которые запечатлели моменты посадки и взлета Airbus-320. Уникальные кадры были показаны в программе «Новости недели» с Юрием Подкопаевым.

© ТРК "Звезда"

© ТРК "Звезда"

«При приближении к Дамаску в 2.14 мск диспетчерской службой аэропорта экипажу был передан сигнал "Опасность" по причине нанесения ракетных ударов Израилем по пригороду столицы», - рассказали в Минобороны России.

В 2.15 мск по решению командира экипажа самолет изменил маршрут своего следования из-за невозможности посадки в международном аэропорту.

На борту самолета находились 172 пассажира - граждане Ирана, Ирака и Сирии, совершавшие поездку по святым местам: город Неджаф в Ираке и город Сейида Зейнаб в Дамаске.

«В целях обеспечения безопасности гражданских пассажиров и ввиду угрозы того, что самолет мог подвергнуться поражению из-за ракетных ударов Израиля, военному командованию ВС РФ на авиабазе Хмеймим был направлен запрос на разрешение экстренной посадки на территории авиабазы», - заявили в оборонном ведомстве.

Командование российской группировки войск в Сирии одобрило посадку гражданского самолета, предоставив лайнеру воздушный коридор.

Самолет Airbus-320 сел на авиабазе Хмеймим в 2.55 мск 6 февраля. После завершения ракетных ударов Израиля, в 4.32 мск 6 февраля, самолет вылетел с авиабазы Хмеймим в направлении международного аэропорта Дамаска.

В Минобороны России жестко отреагировали на действия Израиля и подчеркнули, что израильские РЛС отчетливо видели текущую воздушную обстановку, но все же решили нанести удар, использовав в качестве прикрытия или блокирования ответных действий сирийских сил ПВО гражданский самолет с пассажирами.

Поведение израильских ВВС выглядит наиболее цинично на фоне недавней трагедии в Тегеране, когда система ПВО Ирана приняла пассажирский Boeing-737 «Международных авиалиний Украины» за крылатую ракету, а в ожидании удара США и на фоне общей эскалации ситуации между странами иранские военнослужащие по ошибке сбили гражданский самолет. Жертвами катастрофы 8 января стали 176 человек.