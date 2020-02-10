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США и Украина выполнят наблюдательный полет над Россией

Анна Касаткина
00:00 10.02.2020
Полет будет выполнен с 10 по 14 февраля на румынском самолете наблюдения Ан-30.
США и Украина выполнят наблюдательный полет над Россией
© Фото: Минобороны России

Совместная миссия США и Украины совершит наблюдательный полет над территорией России в рамках Международного договора по открытому небу. Об этом сообщил начальник российского Национального центра по уменьшению ядерной опасности Сергей Рыжков.

Полет будет выполнен с 10 по 14 февраля на румынском самолете наблюдения Ан-30 с аэродрома Кубинка в Московской области.

«В ходе полета по согласованному маршруту российские специалисты на борту самолета наблюдения будут контролировать строгое соблюдение согласованных параметров полета и применения предусмотренной договором аппаратуры наблюдения», - отметил Рыжков.

Договор по открытому небу был подписан в марте 1992 года представителями 23 стран-членов ОБСЕ. Согласно документу, страны-участники могут проводить наблюдательные полеты над территориями друг друга, а также использовать фото- и видеосъемку.

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