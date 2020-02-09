Вершинин обсудил Сирию с главой МИД Иордании

Замминистра иностранных дел России Сергей Вершинин и специальный посланник президента РФ по Сирии Александр Лаврентьев встретились в Аммане с главой МИДа Иордании Айманом ас-Сафади. В ходе встречи были затронуты вопросы по Сирии и предпринимаемых усилиях для достижения политического решения кризиса в САР. Об этом сообщило Иорданское государственное агентство новостей PETRA.

«Стороны договорились продолжать сотрудничество по противодействию терроризму», - говорится в сообщении агентства.

Министр иностранных дел Иордании обратил внимание на необходимость наращивать усилия, чтобы на базе политического решения прекратить кризис в Сирии, а также сохранить единство страны и вернуть в нее безопасность и стабильность. Это необходимо для возвращения в САР беженцев и «возврату Сирии основной роли в регионе».

Айман ас-Сафади отметил важную роль России в достижении стабильности на юге Сирии и создании условий для безопасности беженцев. В свою очередь замминистра иностранных дел РФ подчеркнул особую роль Иордании и предпринятых ею усилиях по достижению мира и безопасности в регионе.