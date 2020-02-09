Самолет побил рекорд перелета через Атлантику благодаря шторму

Пассажирский лайнер компании British Airways побил рекорд продолжительности перелета через Атлантический океан. Это стало возможным благодаря шторму Киара.

Как сообщает Independent, именно шторм позволил самолету набрать скорость 1327 километров в час. При этой «поддержке» воздушное судно совершило перелет через Атлантику всего за 4 часа 56 минут.

Ранее этот рекорд дважды принадлежал самолетам компании Virgin Atlantic. Лайнеры этого перевозчика совершали данный рейс за 4 часа 57 минут и за 4 часа 59 минут.