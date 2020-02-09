Самолет побил рекорд перелета через Атлантику благодаря шторму
Именно шторм позволил самолету набрать скорость 1327 километров в час и преодолеть океан за 4 часа 56 минут.
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Пассажирский лайнер компании British Airways побил рекорд продолжительности перелета через Атлантический океан. Это стало возможным благодаря шторму Киара.
Как сообщает Independent, именно шторм позволил самолету набрать скорость 1327 километров в час. При этой «поддержке» воздушное судно совершило перелет через Атлантику всего за 4 часа 56 минут.
Ранее этот рекорд дважды принадлежал самолетам компании Virgin Atlantic. Лайнеры этого перевозчика совершали данный рейс за 4 часа 57 минут и за 4 часа 59 минут.