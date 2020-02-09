Угрожавший убить Трампа американец задержан у Белого дома

25-летний житель штата Флорида задержан сотрудниками американской полиции недалеко от Белого дома. Мужчина, у которого при себе находился нож с лезвием длиной почти 9 см, заявил, что он хотел использовать данное холодное оружие для убийства президента США Дональда Трампа.

Секретная служба взяла американца под стражу за угрозу причинения телесных повреждений и ношение запрещенного оружия. Как говорится в отчете полиции округа Колумбия, на правом бедре у задержанного также была прикреплена пустая кобура от пистолета.

Как сообщила газета Washington Post, задержанного Роджера Хэджпета агенты Секретной службы США описали как «человека чрезвычайно потерянного/подвергающегося опасности, который получает медицинскую психиатрическую помощь».