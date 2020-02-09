Коронавирус впервые диагностирован у украинца

Одним из шести пассажиров круизного лайнера Diamond Princess, у которых обнаружены новые случаи зараженных китайским коронавирусом, является гражданин Украины. Таким образом, мужчина стал первым жителем соседнего с Россией государства, которому диагностирован поразивший КНР недуг.

При этом Минздрав Японии все же дал оптимистичный прогноз, заявив, что ни у кого из числа новых выявленных заболевших опасных симптомов нет. Помимо украинца, вирус обнаружили также у американца и четырех филиппинцев, сообщает агентство Kyodo.

Круизный лайнер уже неделю стоит на карантине в районе японского порта Йокогама. Он был задержан после того, как вирус выявили у туриста, севшего на борт в Гонконге. Среди пассажиров находятся и 24 россиянина, все они здоровы.

Таким образом в Японии на данный момент считаются заразившимися 96 человек.