38 человек пострадали в ДТП с автобусом и фурой в Кузбассе

Количество пострадавших в аварии на трассе в Кузбассе составило 38 человек. Такие данные обнародовал региональный центр медицины катастроф.

Десять человек были эвакуированы в специализированные медицинские учреждения области.

«Еще пятеро человек обратились в травмпункты Кемерово. Все - амбулаторно», - сообщили в пресс-службе центра.

Сегодня днем междугородний автобус с пассажирами столкнулся лоб в лоб с грузовиком на 60-м километре трассы Кемерово - Анжеро-Судженск. В результате ДТП водитель фуры погиб на месте, четыре пассажира автобуса были госпитализированы с травмами различной степени тяжести. В больнице позже одна из госпитализированных скончалась.

Уголовные дела по факту аварии возбудили СК РФ и следователь ОМВД по Яшкинскому району, также организовала проверку прокуратура.