В UTair раскрыли подробности жесткой посадки самолета в Усинске

Руководство авиакомпании UТair приняло решение о переносе завтрашнего рейса из Усинска в Москву ввиду неудовлетворительного состояния взлетно-посадочной полосы (ВПП) в аэропорту вылета. В настоящий момент она покрыта льдом и заметена снегом.

Напомним, сегодня днем в Усинске совершил жесткую посадку Boeing 737, принадлежащий авиакомпании. У борта подломились стойки шасси, в результате чего он приземлился на «брюхо» и развернулся на 90 градусов на ВПП.

«При посадке самолета 9 февраля, которая и привела к слому шасси, в аэропорту не работала система точного наведения на полосу и не работали огни на взлетно-посадочной полосе. Однако диспетчеры аэропорта смогли передать экипажу сведения о состоянии полосы, которые и позволили командиру и второму пилоту максимально смягчить посадку», - добавила руководитель пресс-службы UТair Наталья Мелехова.

Ранее в UТair сообщили, что причиной аварийной посадки самолета Boeing 737 является резкий и непрогнозируемый сдвиг ветра.

О переносе завтрашнего рейса в Москву пассажиры уже оповещены, время вылета уточняется.