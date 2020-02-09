Евкуров проинспектировал Северо-Кавказское суворовское военное училище

Заместитель министра обороны РФ Юнус-Бек Евкуров провел рабочую поездку по Южному военному округу. Он проинспектировал ввод в строй нового подвижного командного пункта и учебно-материальной базы.

Также Евкуров оценил ход боевой подготовки на полигоне Тарское и в учебном центре горной подготовки. Стрельбище было полностью переоборудовано на новые модульные мишенные комплексы. В их состав входят как динамические, так и статические мишени, а также условные цели, имитирующие полет БПЛА.

«Такое обновление учебно-материальной базы полигонов существенно повышает уровень выучки военнослужащих, а также их готовность к действиям в реальной боевой обстановке», - отметил Евкуров.

В суворовском военном училище заместитель министра осмотрел объекты инфраструктуры, оснащение учебных аудиторий, а также проверил ход занятий. Кроме того, Евкуров проверил оснащение и боевую подготовку в учебном центре горной подготовки «Дарьял».