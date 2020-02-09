Хоккей без галстуков: как прошли переговоры Путина и Лукашенко в Сочи

Несмотря на погодные катаклизмы, обрушившиеся на регион, в Сочи на этой неделе состоялись большие переговоры Владимира Путина и Александра Лукашенко.

С первых же минут встреча президентов приняла неформальный характер. Белорусский лидер снял галстук, а глава РФ, как гостеприимный хозяин, предложил ему завтрак - кашу на воде. Владимир Путин встретил своего белорусского коллегу на пороге сочинской резиденции в красной куртке и без галстука. После дружеских объятий белорусский президент также решил снять свой. Далее, в неформальной обстановке, за одним столом они обсудили энергетические аппетиты Минска.

За закрытыми дверями поговорили о ценах на российские нефть и газ, которые для Белоруссии и так значительно ниже европейских. Однако Лукашенко хотел бы получать энергоносители еще дешевле.

После первой части беседы Лукашенко и Путин взяли в руки клюшки и сделали спортивную паузу. Лидеры вышли на лед, чтобы сыграть в хоккей. Однако являлись не соперниками, а выступали за одну команду, в чем все присутствующие на катке зрители увидели добрый знак. Итог матча - 13:4 в пользу спортсменов в красно-белом. Хоккейной команды президентов.

Как прошел «второй тайм» встречи, добралась ли на нее российская делегация и сколько все-таки будет стоить российский газ для Белоруссии - смотрите в репортаже Игоря Балдина в программе «Главное с Ольгой Беловой».