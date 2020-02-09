Закон о продаже земли и нижнее белье: что обсуждают чиновники на Украине

На Украине, в Одессе, на неделе был варварски уничтожен последний барельеф маршалу Жукову. Нацисты, прикрываясь процессом декоммунизации, ходили вокруг да около этой памятной доски пять лет и вот, наконец, добрались. Больше изображений Жукова в Одессе не осталось.

Кипят страсти и в Киеве. Там ломаются копья о закон о продаже земли. Всю неделю митингуют и дерутся как у стен парламента, так и внутри Рады. Юлия Тимошенко - предводитель движения сопротивления - в порыве чувств даже сломала микрофон и порезала себе палец.

«Иностранцы, которые захотят купить украинскую землю, купят украинский паспорт. За пару десятков тысяч гривен. Или получат этот паспорт благодаря новому законопроекту, который уже лежит в парламенте, об упрощении получения украинского гражданства», - считает директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник.

Депутат Вадим Рабинович уверен: Украину сознательно вгоняют в долги по сговору с иностранными кредиторами.

«Вчера премьер-министр сказал, что у него есть задание от президента и от партии "зеленых" - продать все, что можно продать. Я думаю, что перед тем, как сбежать, обычно так и делают», - настаивает представитель Верховной рады.

Экс-министр юстиции Украины Елена Лукаш вообще сравнила тех, кто пытается протащить в Раде закон о земле, с ополоумевшими наркоманами.

«Это - позиция наркомана, который говорит своей семье: а давайте мы продадим все имущество, продадим дом, я это все потрачу на дозу, а потом начну лечиться», - заявляет Лукаш.

Совпадение или нет, но в дни, когда в Раде рассматривали скандальный земельный закон, бывшая исполняющая обязанности главы Минздрава Украины Ульяна Супрун подняла в Сети не менее важную тему: про нижнее белье.

По мнению экс-министра, легендарные «семейки» или «семейные трусы» - это хорошо, а обтягивающее белье, как показали эксперименты на крысах, может привести мужчин к половому бессилию. Женщинам же носить бюстгальтер не обязательно, но иногда нужно и можно, даже кружевное. Ночью же - опять же, со слов экс-министра - украинцам лучше спать без белья. И полезно, и экономно.

Полностью материал о войне националистов с памятниками в Одессе, страстях в столице Незалежной и главном богатстве Украины - черноземе - смотрите в репортаже в программе «Главное с Ольгой Беловой».