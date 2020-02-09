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Вопросы семьи и церкви: какие основные поправки хотят внести в Конституцию

Виталий Акиньшин
19:05 09.02.2020
Для разработки изменений в главный закон страны уже создана рабочая группа из 75 человек, в нее входят политики, юристы, экономисты, представители общественных организаций и артисты.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Zamir Usmanov, Global Look Press

На неделе в Госдуме стартовала серия заседаний по рассмотрению поправок, от обсуждений не отстают и видные общественные деятели. Тон задал патриарх Кирилл, далее продолжили депутаты и сенаторы. Среди самых ярких заявлений числятся: предложение зафиксировать в Конституции понятие «брак» как союз мужчины и женщины, определить роль семьи и культуры и закрепить в основном законе статус России как страны - победительницы во Второй мировой войне.

На неделе президент России Владимир Путин приезжал в Череповец, чтобы перед заседанием Госсовета обсудить с преподавателями и студентами, как сделать образовательный процесс более эффективным, но разговор все равно перешел на Конституцию.

«Поправки, которые я предложил, на мой взгляд, продиктованы просто жизнью. Вот здесь коллеги некоторые вопросы задавали по той сфере, в которой они считают себя и являются специалистами. Они чувствуют и видят, что нужно что-то сделать для того, чтобы ситуацию улучшить. То же самое с теми поправками, которые я предложил. Просто за время моей работы в качестве президента и председателя правительства для меня стало очевидным, что некоторые вещи не работают так, как должны работать», - заявил российский лидер.

На один из главных вопросов Путин ответил, не дожидаясь его: поправки в Конституцию он предложил не для того, чтобы продлить свои полномочия. Выборы главы государства должны быть на альтернативной основе, а волеизъявление граждан он называет высшей формой демократии.

Для разработки поправок уже создана рабочая группа из 75 человек, в нее входят политики, юристы, экономисты, представители общественных организаций и артисты. Изменения должны коснуться наиболее важных аспектов жизни страны. Внести поправки предлагают и в преамбулу Конституции. В год 75-летия Победы в Великой Отечественной войне в нее предлагается внести понятие «страна-победительница». Эта поправка уже обсуждается членами рабочей комиссии, но пока не у всех нашла полную поддержку.

«То, что Россия является страной-победителем во Второй мировой войне, заложено, как неотъемлемая часть всей системы международных отношений. Нужно ли отдельно как-то фиксировать это, допустим, в преамбуле Конституции, ну, большой вопрос», - заявил председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас.

Некоторые страны сейчас пытаются переписать историю Второй мировой войны, намеренно замалчивая роль Советского Союза в победе над фашизмом. Все чаще слышны выступления ангажированных псевдоэкспертов о том, что СССР причастен к развязыванию Второй мировой войны. О миллионах погибших за освобождение Европы советских солдатах просто не вспоминают. В Польше, на Украине, в Прибалтике фактически началось написание альтернативной истории - не исключено, что это часть масштабного антироссийского плана.

При обсуждении поправок в Конституцию все чаще звучат слова о самоидентичности, национальной идее и возможности жить теми принципами, которые с детства закладываются еще в семье и школе. Авторы еще одной поправки настаивают на том, чтобы традиционные для нашей страны понятия о семье и браке приобрели государственный статус. Поправку, суть которой предельно ясна, вице-спикер Госдумы Петр Толстой уже передал представителю рабочей группы.

«Брак - это союз мужчины и женщины. И, конечно, семейного кодекса нам мало, и нам нужно, чтобы это было закреплено в Конституции. Чтобы международные организации не пытались навязывать нам свои ценности и нормы», -  сказал Толстой.

Председатель комитета Госдумы по госстроительству Павел Крашенинников, которому Толстой передал документ, выступил против уточнения о браке, сославшись на семейный кодекс, в котором этот пункт уже прописан.

Еще одно предложение - изменить в преамбуле слова «Мы, многонациональный народ Российской Федерации» на формулировку «Мы, русские в союзе с другими братскими народами». В этом автор поправки, депутат Константин Затулин, видит восстановление некой национальной справедливости. Ведь слово «русские» в Конституции упоминается лишь однажды - в главе о государственном языке.

Не осталась в стороне и русская православная церковь. Патриарх Кирилл предложил внести в преамбулу упоминание о Боге, ведь в гимне России есть слова «Богом хранимая», так почему, считает Патриарх Московский всея Руси, этого не может быть в преамбуле Конституции.

«Упоминание Бога не означает, что государство превратится в какое-то клирикальное, которое будет бороться с проявлением какого-то религиозного инакомыслия, подавлять тех, кто не верит. Иными словами, упоминание Бога никак не связано со светским характером государства»,  - сказал зампредседателя синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе.  

«Патриарх не предлагает, и другие религиозные наши лидеры не предлагают изменить принцип, который заложен в Конституции, что Россия является социальным государством. О вере в Бога идет в череде таких предложений, как наши культурные, исторические традиции, да. То, что передано предками нам. Это скорее вопрос более такой, идеологический», - высказался об этой инициативе Клишас.

В РПЦ уверяют, что упоминание о Боге в преамбуле Конституции никак не отразится на межконфессиональных отношениях внутри страны.

Изменится преамбула Конституции или останется прежней станет понятно после всенародного голосования. В любом случае, процесс, который запустил в обществе Путин, уже говорит о том, что развитие гражданского общества достигло того уровня, когда подавляющее большинство готово и хочет обсуждать на равных с властью будущее страны. И многие предложения скорее все будут поддержаны, ведь впервые за много лет, предлагается официально закрепить в Конституции ценности, которые в нашей стране существуют веками.

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