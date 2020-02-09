Хроника коронавируса: количество излечившихся впервые превысило число смертельных случаев

Тема коронавируса по-прежнему не сходит с первых полос СМИ. На этой неделе два самолета Минобороны РФ увезли из провинции Хубэй, эпицентра распространения новой болезни, всех россиян. Остались только те, кто по каким-либо своим причинам покидать КНР не захотел. Всех эвакуированных разместили в Тюменской области.

В течение двух недель они будут находиться под пристальным вниманием медиков, на карантине, чтобы при малейших подозрениях на заболевание была возможность тут же оказать им помощь и не пропустить вирус дальше.

В целом, за минувшую неделю ситуация с вирусом, похоже, начала потихоньку меняться. Видеокадры из Китая еще нагоняют жути, но впервые число заразившихся стало снижаться, а количество излечившихся превысило число смертельных случаев.

На борту самолетов ВКС Министерства обороны РФ, летевших из Уханя, находились медики, которые начали следить за здоровьем пассажиров из зараженного региона уже в полете. При помощи дистанционных приборов врачи в костюмах биологической защиты измеряют температуру пассажиров. Высокая температура - один из главных симптомов короновируса. Но все оказывается в порядке - заболевших нет.

Сложнейшая операция по эвакуации была подготовлена нашими военными за 24 часа. Наготове была целая авиационная группировка - пять Ил-76 с бригадами медиков и вирусологов. Несколько экипажей на каждом борту - чтобы пилоты могли менять друг друга в полете, который продлился около суток. И не просто так на задание была отправлена боевая авиация - не гражданские самолеты с удобными креслами, а военные транспортники. Не до комфорта, и стюардесс нет. Зато каждый сантиметр внутренней обшивки потом, на земле, можно разобрать и обеззаразить.

За эвакуацией граждан России наблюдали в США. И задавались вполне резонным вопросом: почему их правительство не может сделать так же, как русские. Журналисты Washington Post взяли интервью у одного из американцев, который ждал эвакуации в аэропорту Уханя. Оказалось, что из города в первую очередь сбежали американские дипломаты, оставив сограждан в чужой стране.

Кроме того, гражданин США описал хаос в аэропорту, где не было официальных лиц, которые могли бы помочь своим соотечественникам, и даже не было указателей на то, где собираться.

«Это резко контрастировало с тем, как проходила эвакуация россиян. Сотрудники их консульства установили информационную стойку с российским флагом и предоставили автобусы для доставки российских граждан через контрольно-пропускные пункты в аэропорт», - рассказал американец в интервью Washington Post.

За своими гражданами правительство США не присматривает, зато за чужими следит уж очень пристально - например, за аккаунтом телеканала «Звезда» в социальных сетях. А также за изданиями Sputnik и RT. В поисках вмешательства в предстоящие президентские выборы в США американские военные наткнулись на статьи о коронавирусе, - они просто чаще других встречаются в новостной ленте. Теперь дезинформацию ищут в статьях об этой болезни.

Подробнее о том, в каких условиях живут россияне, находящиеся на карантине в Тюмени, какие меры будут приняты против аптек, завышающих цены на противовирусные препараты в РФ, а также как оценивают эпидемию коронавируса экономисты - смотрите в программе «Главное с Ольгой Беловой».