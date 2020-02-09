СК возбудил уголовное дело по факту аварийной посадки самолета в Усинске

По факту аварийной посадки Boeing-737 в аэропорту Усинска Республики Коми возбудили уголовное дело о нарушении правил безопасности. Об этом сообщили в СК РФ.

«По предварительным данным следствия, пассажирский самолет, выполняя рейс по маршруту Москва-Усинск, при посадке ударился о взлетно-посадочную полосу в результате излома шасси. На борту воздушного судна находилось 94 пассажира и 6 членов экипажа», - говорится в сообщении СК.

Все пассажиры были эвакуированы. При этом выбираться из самолета им приходилось, скатываясь по крылу.

В данный момент устанавливаются все обстоятельства аварийной посадки.