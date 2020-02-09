Опубликованы кадры эвакуации пассажиров аварийно севшего самолета в Усинске

Пассажиры самолета, совершившего жесткую посадку в аэропорту Усинска, спокойно и организованно покидали лайнер при эвакуации.

Пассажиров, которые начали паниковать в салоне аварийно севшего в Республике Коми самолета UTair, удалось быстро успокоить. Поэтому при эвакуации из лайнера люди не волновались, а некоторые даже восприняли ситуацию с юмором, так как выбираться из аварийного самолета им пришлось, скатываясь по его крылу, как с горки. Это отражено на видео, опубликованном в соцсети «ВКонтакте».

Как сообщалось ранее, во время приземления пассажиры почувствовали сильный удар, а в салоне отвалились части обшивки. На борту находилось 94 человека.

Самолет совершил жесткую посадку в аэропорту Усинска сегодня в 12.20. В этот момент у него отвалились задние стойки шасси, и воздушное судно начало катиться по полосе.