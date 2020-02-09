СМИ: под Петербургом лихач на отцовском авто протаранил экипаж ДПС

В Каменногорске Ленинградской области лихач на отцовском автомобиле протаранил машину ДПС. Видео инцидента появилось в Сети.

На кадрах видно, как сотрудники полиции пытаются остановить Mitsubishi с неадекватным водителем, тот решает скрыться, при этом задев «Ниву» и подвернувшуюся легковушку. Как сообщает издание «Фонтанка», остановиться его заставили только выстрелы по колесам.

Выяснилось, что машина принадлежит отцу нарушителя, самого владельца транспортного средства уже привлекали к ответственности за управление автомобиля с нечитаемыми знаками.

После произошедшего 40-летнего лихача в состоянии алкогольного опьянения доставили в отдел полиции, где на него были составлены административные протоколы, сообщается на сайте ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.