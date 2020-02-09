В Кремле раскрыли подробности переговоров Путина и Лукашенко

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал, почему переговоры лидеров РФ и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко в Сочи прошли в несколько этапов и почему на них необходимо было присутствие экспертов.

Представитель Кремля заявил, что второй этап переговоров прошел вечером после прибытия в Сочи в полном составе российской делегации. По его словам, часть несогласованных во время встречи лидеров стран вопросов нуждалась в обсуждении с участием экспертов.

«Для их обсуждения необходимы экспертные расчеты, потому что многие позиции счетные, как по, скажем так, косвенному субсидированию белорусской стороны, помощи российской стороны, косвенной, которая оказывается ежегодно в поставке энергоресурсов: это нефть и газ. Президенты прибегают к экспертным знаниям своих министров», - сказал Песков в интервью телеканалу «Россия 1».

Напомним, переговоры президентов России и Белоруссии состоялись в пятницу, они проходили в несколько этапов. Днем, пока часть российской делегации не могла из-за неблагоприятных метеорологических условий добраться из Москвы в Сочи, по словам Путина, стороны «подробно поговорили о всех вопросах, которые стоят в повестке дня».