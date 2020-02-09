В общественном парке подмосковной Лобни появилась платная горка

Жители подмосковной Лобни, приходя с детьми на прогулку в общественный парк, теперь обязательно должны захватить с собою кошелек. Все дело в том, что муниципальное автономное учреждение «Парк культуры и отдыха города Лобня» теперь взимает плату с родителей за то, чтобы их дети покатались на ледяной горке.

Стоимость вроде бы небольшая - 50 рублей за весь день. Время катания не ограничено, горка работает с 11.00 до 19.00 часов. К тому же дети из малообеспеченных и многодетных семей могут кататься бесплатно. Взрослые сначала платят деньги в кассу, а затем предъявляют полученные талоны контролеру. Та, в свою очередь, уже пропускает детвору на горку.

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Родители малышей в целом отнеслись к нововведению в парке доброжелательно. По их словам, лучше заплатить 50 рублей, зато их дети будут в безопасности. Поскольку за горкой ухаживают, ремонтируют и регулярно заливают водой.

«Мне это не доставляет неудобств. И цена приемлемая вполне для меня. Практически весь город ходит сюда кататься, парк общественный. Когда погода позволяет, горку закрывают, то есть это и безопасно. И специальный человек следит, чтобы детки хорошо катались и друг друга не толкали», - поясняет «Звезде» Прошкина Валерия.

С нею солидарна и другая мама.

«Мы сюда приехали с сыном, предварительно посмотрели видео. Нам здесь понравилось. Горка большая и очень удобная. Я встречала платные горки, платные прокаты тюбингов. В областях - Ульяновской, Пензенской - это порой даже дороже, по 150 рублей. Так что 50 рублей в принципе - это не деньги. Конечно, если кататься каждый день и отдавать такую сумму, это может быть и дорого. А если время от времени - почему бы и нет», - говорит Ольга Дорофеева.

А вот что касается бабушек, которые приходят на горку с внуками, то для пенсионеров подобная сумма не кажется такой уж доступной.

«Отрицательно отношусь к платным горкам, потому что мы с внучкой ходим сюда почти что каждый день. И получается, что 50 рублей для нас дорого. А если два ребенка - то нужно платить вообще по 100 рублей. Поэтому иногда приходится проходить мимо горки. Сами понимаете, что внука плачет. Бесплатные горки есть, но для нас туда ходить далеко. Да и по качеству не скажу, что платная намного лучше. За нею плохо ухаживают, там бугры и редко поливают. При этом родители все равно стоят и контролируют процесс катания детей», - делится своим мнением Татьяна Модестовна Учускина.

Стоит отметить, что в московских парках платные горки обходятся родителям гораздо дороже: от 125 до 400 рублей за 30 минут катания (в стоимость входит аренда «ватрушки»). Однако законно ли организован подобный бизнес в общественном парке Лобни - пока неизвестно.