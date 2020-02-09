Умер композитор Сергей Слонимский

В Санкт-Петербурге в возрасте 87 лет умер композитор, народный артист РСФСР Сергей Слонимский. Об этом сообщает комитет по культуре города.

«С прискорбием сообщаем, что на 88-ом году жизни скончался выдающийся отечественный композитор, народный артист РСФСР, лауреат Государственной премии России Сергей Михайлович Слонимский. Музыкальный мир понес тяжелейшую утрату», - говорится на странице комитета в социальной сети «ВКонтакте».

В сообщении отмечается, что Слонимский был ярчайшим композитором современности, который отдал свою жизнь служению отечественному искусству, его произведения стали настоящей классикой.

«Добрый и отзывчивый человек - таким его знали почитатели исполнительского мастерства и многочисленные ученики», - сказано на странице комитета в соцсети.

Слонимский родился в 1932 году в Ленинграде. Он был профессором Петербургской консерватории, лауреатом Госпремии РФ имени Глинки, премии правительства Санкт-Петербурга, Академиком Российской академии образования, кавалером Командорского креста ордена «За заслуги» Польши. Слонимский написал музыку к фильмам «Республика ШКИД» и «Интервенция», операм «Виринея», «Король Лир», «Мастер и Маргарита», а также балету «Икар».