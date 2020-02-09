«В салоне отвалилась обшивка»: пассажир рассказал о жесткой посадке лайнера в Усинске

Во время жесткой посадки лайнера в аэропорту Усинска пассажиры не сразу поняли, что именно произошло, проблемы с шасси они видели, только когда эвакуировались. Во время приземления люди почувствовали сильный удар, а в салоне отвалились части обшивки.

«Жестко сели, удар, в салоне отвалились элементы обшивки. Когда остановились, объявили, чтобы не покидали свои места. Потом объявили эвакуацию. Я возле выхода был, даже куртку не успел взять, в джемпере вышел. По ощущениям (эвакуация прошла - прим. ред.) быстро», - рассказал телеканалу «360» Сергей, летевший на этом самолете.

Он добавил, что на улице было -20 градусов и ощущался очень сильный ветер. В салоне воздушного судна некоторые пассажиры начали паниковать, но их быстро удалось успокоить.

По его словам, приземление самолета прошло по расписанию в 12.20 по местному времени.

Напомним, самолет авиакомпании UTair во время посадки ударился хвостом о ВПП. В этот момент задние стойки шасси отвалились и воздушное судно начало катиться по полосе. Через некоторое время оно остановилось и люди стали эвакуироваться.

Всего на борту было 94 пассажира. В результате инцидента пострадал один человек. В настоящее время специалисты выясняют причины происшествия.