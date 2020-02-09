В UTair назвали причины жесткой посадки самолета в Усинске

В авиакомпании UTair огласили обстоятельства жесткой посадки пассажирского самолета в Республике Коми. Согласно информации, изложенной в пресс-релизе, при посадке самолета Boeing 737 в аэропорту Усинска произошел резкий непрогнозируемый сдвиг ветра.

«Благодаря оперативным и высокопрофессиональным действиям экипажа самолет удалось удержать на полосе до полной остановки. Уже на полосе у лайнера произошел подлом основных стоек шасси», - сообщили в авиакомпании.

Отмечается, что на рейсе работал опытный экипаж: налет командира на Boeing 737 составляет более 6900 часов, налет второго пилота - 3600 часов.

На борту лайнера находилось 94 пассажира. После остановки самолета экипаж обеспечил эвакуацию пассажиров, пострадавших нет. Один пассажир самостоятельно обратился за медпомощью с ушибом колена.

На данный момент в Усинск вылетели специалисты UTair для анализа полетной информации и определения причин случившегося.