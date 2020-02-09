В СК РФ начали проверку по факту жесткой посадки самолета в Усинске
В результате посадки самолет авиакомпании UTair развернуло на взлетно-посадочной полосе, о которую судно ударилось хвостовой частью.
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Следственные органы проверяют обстоятельства жесткой посадки пассажирского самолета авиакомпании UTair в аэропорту Усинска в Коми.
В пресс-службе Северо-Западного следственного управления на транспорте СК РФ сообщили, что следователь уже выехал на место происшествия.
Как ранее сообщили в экстренных службах Республики Коми, самолет UTair ударился хвостовой частью о взлетно-посадочную полосу. По предварительной информации, люди не пострадали.
В Росавиации отметили, что у аварийно севшего самолета были проблемы с шасси.