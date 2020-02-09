В СК РФ начали проверку по факту жесткой посадки самолета в Усинске

Следственные органы проверяют обстоятельства жесткой посадки пассажирского самолета авиакомпании UTair в аэропорту Усинска в Коми.

В пресс-службе Северо-Западного следственного управления на транспорте СК РФ сообщили, что следователь уже выехал на место происшествия.

Как ранее сообщили в экстренных службах Республики Коми, самолет UTair ударился хвостовой частью о взлетно-посадочную полосу. По предварительной информации, люди не пострадали.

В Росавиации отметили, что у аварийно севшего самолета были проблемы с шасси.