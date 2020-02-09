В Кемеровской области автобус столкнулся с грузовиком: видео последствий

Автобус с пассажирами столкнулся лоб в лоб с грузовиком в Кемеровской области. В результате аварии один человек погиб, еще трое пострадали.

«Около 15.50 по местному времени на 60-м километре автодороги Кемерово - Анжеро-Судженск (Яшкинский район) произошло ДТП с участием грузовика и междугороднего пассажирского автобуса», - сообщается на сайте ГУ МВД России по региону.

По предварительным данным, водитель грузового автомобиля не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения и допустил столкновение с междугородним пассажирским автобусом «МАЗ», который направлялся из Анжеро-Судженска в Кемерово.

В результате аварии водитель фуры погиб на месте. Трое пассажиров автобуса доставлены в больницу с травмами различной степени тяжести. На момент происшествия в пассажирском транспортном средстве был 51 человек.

В настоящее время полицейские устанавливают обстоятельства ДТП.