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ФАС проверит аптеки, завышающие цены на противовирусные препараты

Валентина Пескова
14:59 09.02.2020
Ранее президент РФ Владимир Путин предложил отбирать лицензии у аптечных заведений, которые пытаются нажиться на ситуации с коронавирусом.
ФАС проверит аптеки, завышающие цены на противовирусные препараты
© Фото: Alexander Legky, Russian Look, Globallookpress

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) проведет проверки аптек, которые необоснованно завышают цены на медицинские препараты и средства защиты. Об этом сообщила заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова.

«ФАС сейчас пойдет с проверками, это беспрецедентно и недопустимо», - сказала Голикова в программе «Москва. Кремль. Путин».

Президент России Владимир Путин 5 февраля на совещании с правительством возмутился ситуацией, когда некоторые недобросовестные владельцы аптечных пунктов пытаются нажиться на ситуации вокруг китайского коронавируса, поднимая цены на препараты и средства защиты. Глава государства заявил, что на это нужно реагировать. И предположил, что два-три подобных заведения можно было бы попросту закрыть, чтобы другим «было не повадно».

По данным Роспотребнадзора, на территории РФ выявлены два случая заболевания новой коронавирусной инфекцией - среди прибывших граждан КНР. В самом Китае от заболевания скончались 811 человек, а число подтвержденных случаев заражения превысило 37,1 тысячи.

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