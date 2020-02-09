ФАС проверит аптеки, завышающие цены на противовирусные препараты

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) проведет проверки аптек, которые необоснованно завышают цены на медицинские препараты и средства защиты. Об этом сообщила заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова.

«ФАС сейчас пойдет с проверками, это беспрецедентно и недопустимо», - сказала Голикова в программе «Москва. Кремль. Путин».

Президент России Владимир Путин 5 февраля на совещании с правительством возмутился ситуацией, когда некоторые недобросовестные владельцы аптечных пунктов пытаются нажиться на ситуации вокруг китайского коронавируса, поднимая цены на препараты и средства защиты. Глава государства заявил, что на это нужно реагировать. И предположил, что два-три подобных заведения можно было бы попросту закрыть, чтобы другим «было не повадно».

По данным Роспотребнадзора, на территории РФ выявлены два случая заболевания новой коронавирусной инфекцией - среди прибывших граждан КНР. В самом Китае от заболевания скончались 811 человек, а число подтвержденных случаев заражения превысило 37,1 тысячи.