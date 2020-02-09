Стивен Кинг разрешил томской школьнице снять фильм по своему рассказу

Молодой томский режиссер Диана Костырина подписала контракт со Стивеном Кингом на экранизацию его рассказа «Женщина в комнате».

«Я просто не верю. Это было очень спонтанное решение, но зато теперь у меня есть контракт со Стивеном Кингом на экранизацию его рассказа. Риск просто творит чудеса», - написала девушка на своей странице во «ВКонтакте».

Шестнадцатилетняя Костырина учится в лицее №7. В киносфере она уже около четырех лет - сначала в качестве актрисы, а в потом и в качестве режиссера. В настоящему моменту у Костыриной в копилке нескольких короткометражных фильмов.

«Получится короткометражный фильм до 40 минут, это написано в условиях этого контракта», - рассказала девушка «Звезде» .

По ее задумке, концовка произведения станет более оптимистичной, «чтобы не было такого тяжелого остатка, который остается после прочтения рассказа».

Костырина добавила, что сейчас ведутся переговоры с одним известным актером, имя которого держится в секрете. Также идет поиск кандидаток на главную женскую роль.

Также она рассказала, что смогла подписать контракт с писателем благодаря американской программе Dollar Baby, в рамках нее Кинг делится на год своими авторскими правами с школьниками всего мира. Костырина отправила заявку и уже через сутки пришел положительный ответ. Ее фильм будет принимать участие в международном фестивале Dollar Baby Russia осенью 2020 года в Краснодаре.