Посол США: Белый дом рассматривает предложение Путина о новом саммите пяти государств

Американский посол в России Джон Салливан заявил, что предложение Владимира Путина о встрече глав пяти держав находится на рассмотрении в Белом доме.

«Посмотрим, какой будет реакция Трампа на него», - передает его слова РИА Новости.

Напомним, российский лидер предложил созвать новый саммит пяти государств. Лидеры России, США, Китая, Франции и Британии в преддверии 75-летия окончания Второй мировой войны и основания ООН по мировым проблемам в рамках встречи могли бы обсудить мировые проблемы.

По словам главы РФ, саммит стран сыграл бы огромную роль в поисках коллективных ответов на современные вызовы и угрозы и показал бы их общую верность духу союзничества и исторической памяти. И постоянные члены Совета Безопасности ООН должны нести особую ответственность за сохранение цивилизации и подавать пример другим странам, считает Путин.