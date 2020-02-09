В Чехии перевернулся двухэтажный автобус с 62 подростками

Двухэтажный экскурсионный автобус, перевозивший около 62 подростков в возрасте от 15 до 18 лет и семерых взрослых, съехал с дороги и перевернулся неподалеку от города Лоуны на западе Чехии.

«Некоторые из них получили легкие ранения и ушибы, другие совсем не пострадали. Трое детей получили ранения средней тяжести», - цитирует слова представителя полиции Северной Чехии Даниэля Витека чешский канал ct24.

На месте работают восемь медицинских расчетов и экипаж пожарной службы.

Движение перекрыто примерно на два часа, пока полиция занимается расследованием происшествия. На данный момент причины, из-за которых автобус съехал с дороги в кювет, неясны.