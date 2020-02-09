Пассажир случайно снял на видео жесткую посадку самолета в Усинске: кадры из салона
Момент жесткой посадки самолета в Усинске попал на видео. Кадры сделал один из пассажиров, причем съемку начал буквально за мгновение до происшествия.
На ролике, опубликованном в Instagram, показан салон самолета, а затем и сам момент приземления.
В свою очередь, правительство Республики Коми уже отреагировало на ЧП. Соответствующее сообщение оно разместило на своей странице в социальной сети «Вконтакте».
В нем говорится о том, что в результате инцидента погибших нет. О ситуации уже было доложено главе Республике Коми Сергею Гапликову.
«Пострадавших среди 94 пассажиров рейса и членов экипажа нет. В санчасть самостоятельно обратилась одна женщина», - отмечается в публикации.
Вместе с тем известно, что в результате посадки самолет развернуло на полосе на 90 градусов. В настоящее время аэропорт временно закрыт.