Пассажир случайно снял на видео жесткую посадку самолета в Усинске: кадры из салона

Момент жесткой посадки самолета в Усинске попал на видео. Кадры сделал один из пассажиров, причем съемку начал буквально за мгновение до происшествия.

На ролике, опубликованном в Instagram, показан салон самолета, а затем и сам момент приземления.

В свою очередь, правительство Республики Коми уже отреагировало на ЧП. Соответствующее сообщение оно разместило на своей странице в социальной сети «Вконтакте».

В нем говорится о том, что в результате инцидента погибших нет. О ситуации уже было доложено главе Республике Коми Сергею Гапликову.

«Пострадавших среди 94 пассажиров рейса и членов экипажа нет. В санчасть самостоятельно обратилась одна женщина», - отмечается в публикации.

Вместе с тем известно, что в результате посадки самолет развернуло на полосе на 90 градусов. В настоящее время аэропорт временно закрыт.